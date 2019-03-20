В Братске в ДТП с тремя машинами пострадали двое детей

Братск, 21.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Братске в ДТП с тремя иномарками пострадали двое детей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, вечером на улице Курчатова в Центральной части Братска произошло столкновение трёх иномарок. Автомобиль «Тойота-Аллион» под управлением женщины-водителя выехал на встречку, где врезалась в «Ниссан-Кашкай». Следовавшая за «Ниссаном» «Тойота-Премио» также не избежала столкновения.

В двух машинах, попавших в ДТП, находились дети. 13-летней девочке-пассажиру автомобиля «Тойота-Аллион» потребовалась госпитализация. А пятилетний пассажир «Тойоты-Кашкай» после осмотра медиками был отпущен домой. По мнению госавтоинспекторов, от серьёзных повреждений ребёнка уберегло специальное удерживающее устройство.

Экспертизой подтверждено, что все водители в момент аварии находились в трезвом состоянии. По факту ДТП проводится расследование, выясняются причины и обстоятельства случившегося.