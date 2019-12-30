В Братске в ДТП с тремя машинами пострадали пять девушек

Братск, 2.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Братске при столкновении трёх авто в ночь на 2 января пострадали пять девушек. Предполагаемый виновник аварии в момент ДТП был пьян и не имел водительских прав, сообщает пресс-служба полиции.

Инцидент произошёл на улице Мира около 00.35. Столкнулись «Тойота Виста» и «Ниссан Кашкай», после чего «Ниссан» также задел автомобиль «Хонда Фит». В результате происшествия в медицинское учреждения с ушибами и сотрясениями были доставлены четыре девушки – водитель и пассажиры «Ниссана» в возрасте от 20 до 22 лет, а также 36-летняя пассажирка «Тойоты». Отмечается, что все участники аварии были пристегнуты ремнями безопасности, что позволило избежать более серьезных последствий.

Вероятный виновник ДТП, 28-летний водитель «Висты», на месте прошёл медицинское освидетельствование, которое выявило у него алкогольное опьянение. Известно, что он не имеет водительских прав и ранее привлекался за это к административной ответственности.

В отношении него составлены протоколы за управление транспортным средством без прав и в состоянии алкогольного опьянения. До решения суда нарушитель помещен в спецприемник. Кроме крупного денежного штрафа, ему грозит административный арест на срок от 10 до 15 суток, говорят в ГУ МВД по Иркутской области.