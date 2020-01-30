В Братске водитель сбил школьницу на переходе и скрылся

Братск, 31.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Братске водитель иномарки сбил школьницу на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, инцидент произошел вечером 30 января на улице Янгеля напротив жилого дома №66. Неизвестный водитель легкового автомобиля предположительно белого цвета сбил 15-летнюю школьницу, переходившую дорогу через пешеходный переход. Затем он покинул место аварии, не сообщив о происшествии в Госавтоинспекцию. В результате ДТП ребенку понадобилась медицинская помощь.

Полиция призывает водителя явиться в ближайший отдел полиции для дачи пояснений.

КООРДИНАТЫ:

Свидетелей и очевидцев дорожно-транспортного происшествия просят обратиться по телефонам: 8-(39-54-3) 44-22-46, 44-22-49 или 02.