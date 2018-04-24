В Братске водитель, ставший виновником смертельного ДТП, отделался условным сроком

Братск, 24.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В Братске водитель, сбивший двух женщин, одна из которых погибла, отделался условным сроком.

Как сообщает пресс-служба Братского городского суда, его приговорили к двум годам и восьми месяцам условно, а также на два года лишили прав.

Напомним, 28 сентября 2017 года, мужчина нарушил правила дорожного движения и и сбил двух женщин, которые переходили проезжую часть вне пешеходного перехода. Осужденный на момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения. Одна из женщин погибла, вторая получила тяжкие телесные повреждения.

Водитель в судебном заседании полностью признал вину, дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства.

К смягчающим обстоятельствам суд отнес то, что женщины переходили дорогу в нарушение ПДД, а также активное способствование осужденного раскрытию и расследованию совершенного преступления. Кроме того, суд учел, что осужденный в полном объеме оплатил и организовал проведение похорон одной из потерпевших, обеспечивает жизнедеятельность и лечение второй потерпевшей.