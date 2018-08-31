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31.08.2018

В Братске за сутки в двух ДТП погибли три человека

Братск, 31.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Вечером 30 августа в Братске три человека погибли в двух автоавариях. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Так, в жилом районе Центральный столкнулись Ниссан Либерти и ЗИЛ-131В. Предварительно установлено, что водитель иномарки не выбрал безопасную скорость и врезался в ехавший попутно грузовик. В ходе проверки выяснилось, в салоне легкового автомобиля находился 26-летний водитель и 22-летняя девушка-пассажир. В результате инцидента от полученных травм они скончались.

Кроме того, на Ковинской трассе водитель «ВАЗ-21061» не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части и врезался в дерево. Управлявший «Жигулями» 50-летний мужчина погиб, его 20-летний пассажир госпитализирован с травмами.

Сотрудники ГИБДД призывают водителей строго соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения. Последствия дорожной аварии в случае превышения скорости могут быть трагическими.

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