В Братском районе активизировались авто- и велоугонщики

Братск, Братский район, 8.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Братске и районе полицейские расследуют сразу несколько уголовных дел по фактам угонов и краж различных транспортных средств.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, чаще всего пропадают велосипеды, оставленные покупателями возле магазинов либо детьми на детских площадках и у подъездов жилых домов. В Братске также зарегистрированы случаи хищений с балкона и лестничной площадки.

Так, например, на днях 32-летняя работница дошкольного учреждения из Правобережного района Братска сообщила, что в дневное время принадлежащий ей велосипед стоимостью 12 тысяч рублей пропал от дома по улице Сосновой. По ориентировке дежурного экипажем ППС был задержан 46-летний житель центральной части города. Установлено, что с 2000 года мужчина уже восемь раз привлекался к уголовной ответственности за совершение корыстных и корыстно-насильственных преступлений.

Пенсионер из поселка Калтук Братского района под утро не нашел припаркованные у забора своего дома «Жигули». О происшествии собственник заявил в полицию, но еще до приезда следственно-оперативной группы обнаружил свое имущество возле поселковой котельной. Эксперты при осмотре места происшествия изъяли для исследования оставленные злоумышленником улики. Вскоре полицейские задержали предполагаемого угонщика, которым оказался 18-летний житель того же населенного пункта.

Кроме того, 63-летний пенсионер из Вихоревки сообщил, что в ночное время на глазах у законного владельца молодой человек угнал из-под окон его квартиры иномарку. Поисками злоумышленника незамедлительно занялись оперативники. Проведя ряд розыскных мероприятий, полицейские нашли пропавшую «Тойоту» в поселке Прибрежном, а заодно и потенциального преступника. По подозрению в неправомерном завладении транспортным средством задержан 25-летний молодой человек.

Еще одно происшествие с похищением транспортного средства случилось в деревне Куватке Братского района. Местная жительница поутру обнаружила, что гараж в ее подворье вскрыт. Злоумышленники, взломав замок, проникли внутрь и угнали находившуюся там «Ниву» стоимостью 150 тысяч рублей. Машину полицейские нашли в поселке Карахун, а по подозрению в совершении преступления задержали 23-летнего жителя Куватки, который уже не в первый раз покушается на чужие автомобили. За плечами молодого человека уже две судимости по соответствующей статье Уголовного кодекса. В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что угонщик также похитил у других жителей поселка деньги и канистру с 20 литрами бензина.

По всем этим фактам назначены проверки, после завершения которых будут приняты правовые решения о возбуждении уголовных дел.