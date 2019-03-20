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21.03.2019

В Братском районе была организована погоня со стрельбой

Братский район, 21.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Братском районе полицейские были вынуждены организовать погоню за юным лихачом без прав.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, около 22 часов экипаж ГИБДД во время несения службы в городе Вихоревка заметил автомобиль «Тойота Надя», у которого были неисправны осветительные приборы. На законное требование об остановке водитель иномарки не отреагировал и прибавил скорость движения.

Начавшие преследование инспекторы через громкоговорящее устройство неоднократно озвучивали требования об остановке, но лихач продолжал движение на высокой скорости, создавая своими действиями угрозу для жизни и здоровью других участников дорожного движения. Выбравшись на безлюдный участок дороги, инспектор ДПС сделал предупредительный выстрел в воздух и один по колесам универсала.

В результате водитель «Тойоты» был задержан и доставлен в орган внутренних дел. Им оказался 18-летний местный житель, не имеющий права на управление автомобилем.

В отношении нарушителя полицейские составили ряд административных протоколов, в частности за управления транспортом без соответствующего права и проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора.

Автомобиль нарушителя помещен на арестплощадку.

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