Братский район, 1.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Братском районе мотоциклист ответил перед подружкой, которую покатал по пьяни и без прав, став виновником ДТП.

Как сообщает пресс-служба Братского районного суда, ДТП произошло в мае этого года на автодороге между селами Тангуй и деревней Бада Братского района.

Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения и не имея права управления транспортным средством, сел за руль мотоцикла, чтобы прокатить свою знакомую, которая также была нетрезва.

Водитель при приближении к закруглению дороги не снизил скорость, чем создал опасную ситуацию, утратил контроль за движением транспортного средства. Это привело к ДТП, в результате которого пассажирке мотоцикла причинены тяжкие телесные повреждения в виде сочетанной травмы головы, позвоночника, правой ноги.

При назначении вида и размера наказания суд учел смягчающие обстоятельства: признание вины и раскаяние в содеянном, принятие мер к добровольному возмещению ущерба, причиненного в результате преступления.

Мотоциклиста признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 264 УК РФ и дали полтора года условно с испытательным сроком в три года. Также его на два года лишили прав.