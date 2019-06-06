|Происшествия
|07.06.2019
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В Братском районе при пожаре погибли двое мужчин
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Братский район, 7.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Братском районе при пожаре в строительном вагончике погибли двое мужчин.
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, пожар произошел в ночь с 6 на 7 июня в лесном массиве в районе 35 квартала Братского лесничества. На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа. Начата доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности.
По предварительным данным, возгорание произошло в результате утечки бытового газа при эксплуатации газовой плиты. Еще трое мужчин, пострадавших от пожара, смогли самостоятельно выбраться из вагончика. Сейчас они находятся в больнице.
Сейчас следователи СКР провели осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы пожара, назначены судебные экспертизы, проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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