В Братском районе при пожаре погибли двое мужчин

Братский район, 7.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Братском районе при пожаре в строительном вагончике погибли двое мужчин.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, пожар произошел в ночь с 6 на 7 июня в лесном массиве в районе 35 квартала Братского лесничества. На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа. Начата доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности.

По предварительным данным, возгорание произошло в результате утечки бытового газа при эксплуатации газовой плиты. Еще трое мужчин, пострадавших от пожара, смогли самостоятельно выбраться из вагончика. Сейчас они находятся в больнице.

Сейчас следователи СКР провели осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы пожара, назначены судебные экспертизы, проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.