В Братском районе раскрыли убийство 14-летней давности

Братский район, 12.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Следователи СК России совместно с сотрудниками ОУР МУ МВД России «Братское» раскрыли преступление 14-летней давности, совершенное в одном из дачных кооперативов Братского района, жертвой которого стал 36-летний мужчина.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, предъявлено обвинение 48-летнему местному жителю в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ – убийство.

Как установлено в ходе следствия, в сентябре 2006 года в одном из дачных домов было обнаружено тело мужчины, который за деньги оказывал помощь дачникам по огороду. Кто с мужчиной расплатился такой ценой, следователям тогда установить не удалось.

Весной текущего года в результате кропотливой работы следователей СК России и сотрудников уголовного розыска был задержан житель Братска, который на первом же допросе сознался в совершенном убийстве. Он пояснил, что в тот вечер с потерпевшим они встретились случайно, в ходе распития спиртного возникла ссора, переросшая в драку, в ходе которой он убил собутыльника.

Сейчас обвиняемому избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.