В Братском районе с конца апреля ищут 62-летнего Александра Винника

Братский район, 14.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Братском районе ищут 62-летнего Александра Винника, который пропал ещё 25 апреля 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

В тот день уроженец Тулуна в районе переправы Большеокиское – Озёрный Братского района вышел на лёд водохранилища, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Тех, кому что-либо известно о местонахождении Александра Алексеевича Винника, просят обратиться в МУ МВД России «Братское», либо сообщить по телефонам 8 (3953) 30-53-14, 8 (950) 117-41-71, 02, либо 102 – с мобильного».

ПРИМЕТЫ:

На вид пропавшему 60 лет, среднего телосложения, рост около 170 см, волосы тёмно-русые, усы седые, глаза карие.

Был одет в камуфлированный костюм, чёрную вязаную шапку, кофту чёрного цвета, полосатую футболку, комбинированные сапоги: вверх камуфлированный, внизу чёрные.

Имеются особые приметы: на указательном пальце левой кисти отсутствует фаланга, на носу, по всей длине, шрам, отсутствуют верхние передние зубы, имеется татуировка на внешней стороне левой кисти между большим и указательным пальцами: надпись «Таня любовь моя».