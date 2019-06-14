|Происшествия
|14.06.2019
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В Братском районе с конца апреля ищут 62-летнего Александра Винника
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Братский район, 14.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Братском районе ищут 62-летнего Александра Винника, который пропал ещё 25 апреля 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
В тот день уроженец Тулуна в районе переправы Большеокиское – Озёрный Братского района вышел на лёд водохранилища, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Тех, кому что-либо известно о местонахождении Александра Алексеевича Винника, просят обратиться в МУ МВД России «Братское», либо сообщить по телефонам 8 (3953) 30-53-14, 8 (950) 117-41-71, 02, либо 102 – с мобильного».
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