В Братском районе тракторист-рецидивист разбил голову пенсионеру

Братский район, 15.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Братском районе тракторист-рецидивист разбил голову знакомому пенсионеру в ходе ссоры.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, 10 мая в селе Покосное было обнаружено тело 64-летнего местного жителя с множественными рвано-ушибленными ранами головы. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного часть 1 статьи 105 УК РФ – убийство.

Следователи оперативно выяснили личность подозреваемого. Им оказался 35-летний тракторист одного из предприятий Братского района, ранее судимый за преступления против личности, а также за имущественные преступления. На допросе задержанный пояснил, что нанес травмы своему знакомому из-за личных неприязненных отношений.

Сейчас мужчина признал вину в совершении преступления, ему предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.