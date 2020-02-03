|Происшествия
|04.02.2020
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В Братском районе у наркосбытчицы при задержании изъяли более 60 граммов героина
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Братский район, 4.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Братском районе задержали 31-летнюю наркосбытчицу. При обыске у нее обнаружено и изъято свыше 64 граммов героина.
Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте, по имеющейся информации женщина сбывала в Братском районе наркотик путем «закладок». Предотвращено распространение более 100 доз героина.
По признакам незаконного сбыта наркотиков в крупном размере возбуждено уголовное дело. Санкция соответствующей статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы.