В Братском районе у наркосбытчицы при задержании изъяли более 60 граммов героина

Братский район, 4.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Братском районе задержали 31-летнюю наркосбытчицу. При обыске у нее обнаружено и изъято свыше 64 граммов героина. Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте, по имеющейся информации женщина сбывала в Братском районе наркотик путем «закладок». Предотвращено распространение более 100 доз героина. По признакам незаконного сбыта наркотиков в крупном размере возбуждено уголовное дело. Санкция соответствующей статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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