ТЕМЫ
Архив
< Мая 2018>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Сегодня
Происшествия
09.05.2018

В Братском районе женщина зарезала мужа во время пьяной ссоры

Братский район, 9.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Братском районном суде в конце февраля было рассмотрено уголовное дело в отношении 51-летней жительницы поселка Наратай Братского района, обвиняемой в убийстве гражданского мужа.

В судебном заседании установлено, что в ходе распития спиртных напитков между подсудимой и ее сожителем произошла ссора. Мужчина стал кричать, оскорблять гражданскую супругу и  говорить, что ему надоело жить. Подсудимая позвонила медсестре Наратаевской амбулатории и попросила ее прийти и сделать разбушевавшемуся мужчине успокоительный укол, на что последняя ответила отказом.

Тогда женщина схватила раскладной нож и ударила сожителя в грудь. Смерть потерпевшего наступила на месте преступления от колото-резаного ранения передней поверхности груди с повреждением сердца, сообщает пресс-служба суда.

По итогам рассмотрения дела женщина была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 105 ч. 1 УК РФ (убийство). Суд назначил ей наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Осужденная взята под стражу в зале суда.

ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске