В Братском районе женщина зарезала мужа во время пьяной ссоры

Братский район, 9.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Братском районном суде в конце февраля было рассмотрено уголовное дело в отношении 51-летней жительницы поселка Наратай Братского района, обвиняемой в убийстве гражданского мужа.

В судебном заседании установлено, что в ходе распития спиртных напитков между подсудимой и ее сожителем произошла ссора. Мужчина стал кричать, оскорблять гражданскую супругу и говорить, что ему надоело жить. Подсудимая позвонила медсестре Наратаевской амбулатории и попросила ее прийти и сделать разбушевавшемуся мужчине успокоительный укол, на что последняя ответила отказом.

Тогда женщина схватила раскладной нож и ударила сожителя в грудь. Смерть потерпевшего наступила на месте преступления от колото-резаного ранения передней поверхности груди с повреждением сердца, сообщает пресс-служба суда.

По итогам рассмотрения дела женщина была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 105 ч. 1 УК РФ (убийство). Суд назначил ей наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Осужденная взята под стражу в зале суда.