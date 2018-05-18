ТЕМЫ
Архив
< Мая 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Сегодня
Происшествия
20.05.2018

В Бурятии два работника лесхоза погибли при тушении пожара

Бурятия, 20.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Курумканском районе Бурятии два работника лесхоза погибли при тушении пожара.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии, 19 мая при тушении крупного лесного пожара в местности «Сорюры» погибли два работника Верхне-Баргузинского лесхоза, 40 и 55 лет.

По данным следствия, 18 мая на территории Аллинского участкового лесничества произошло возгорание леса. Из-за сильного штормового ветра пожар низом и верхом, быстро охватив более 1,5 тысячи гектар.

К месту возгорания выехали работники Верхне-Баргузинского лесхоза с группой местных жителей. В условиях сильного задымления, стремительного прохождения огнем значительных лесостепных участков в огненную ловушку попали два работника лесхоза, которые погибли. По версии следствия, виновником возникновения лесного пожара стал 64-летний местный житель, который находясь оставил в лесу непотушенную сигарету. От нее через несколько минут загорелась трава. Мужчина пытался самостоятельно потушить пожар, но не смог – огонь быстро перекинулся на верхний уровень лесных насаждений и с ветром начал распространятся по округе. Сейчас подозреваемый мужчина задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.

Сейчас на месте происшествия находится руководитель следственного управления Андрей Кондин, который координирует работу следственно-оперативной группы. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и сбор полной доказательственной базы.

ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске