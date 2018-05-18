В Бурятии два работника лесхоза погибли при тушении пожара

Бурятия, 20.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Курумканском районе Бурятии два работника лесхоза погибли при тушении пожара.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии, 19 мая при тушении крупного лесного пожара в местности «Сорюры» погибли два работника Верхне-Баргузинского лесхоза, 40 и 55 лет.

По данным следствия, 18 мая на территории Аллинского участкового лесничества произошло возгорание леса. Из-за сильного штормового ветра пожар низом и верхом, быстро охватив более 1,5 тысячи гектар.

К месту возгорания выехали работники Верхне-Баргузинского лесхоза с группой местных жителей. В условиях сильного задымления, стремительного прохождения огнем значительных лесостепных участков в огненную ловушку попали два работника лесхоза, которые погибли. По версии следствия, виновником возникновения лесного пожара стал 64-летний местный житель, который находясь оставил в лесу непотушенную сигарету. От нее через несколько минут загорелась трава. Мужчина пытался самостоятельно потушить пожар, но не смог – огонь быстро перекинулся на верхний уровень лесных насаждений и с ветром начал распространятся по округе. Сейчас подозреваемый мужчина задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.

Сейчас на месте происшествия находится руководитель следственного управления Андрей Кондин, который координирует работу следственно-оперативной группы. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и сбор полной доказательственной базы.