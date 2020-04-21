В Бурятии молодой человек пытался намеренно задавить машиной несовершеннолетнего знакомого

Бурятия, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Бурятии 18-летний парень пытался задавить машиной 17-летнего подростка, с которым перед этим поссорился. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии, 15 апреля ночью из села Петропавловка в Джидинском районе в больницу с многочисленными повреждениями был доставлен 17-летний подросток, который находился в сознании и заявил, что его на автомобиле сбил и несколько раз переехал знакомый молодой человек. По этому факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ – покушение на убийство. В совершении преступления подозревается 18-летний местный житель, с которым потерпевший незадолго до происшествия вместе пил, а затем поссорился. По данным следствия, в ночь на 15 апреля обвиняемый на своем автомобиле марки «Лада Приора» вместе с компанией приятелей приехал на берег реки возле села Петропавловка, где они стали распивать спиртные напитки. После этого молодой человек повез друзей обратно в село, но по пути из-за незначительного повода у него произошел конфликт с одним из собутыльников. После ссоры все пассажиры вышли из салона и дальше пошли пешком, а пьяный водитель уехал в другую сторону, но на ближайшем перекрестке он догнал компанию и сбил автомобилем подростка, с которым недавно поругался. Затем злоумышленник развернулся и дважды переехал колесами упавшего после столкновения потерпевшего. Остальные молодые люди пытались помещать нападавшему. Один из них подбежал к машине, когда она замедлилась, разбил окно, схватился за ключ и заглушил двигатель. После этого обвиняемый покинул автомобиль и скрылся с места происшествия. Друзья вызвали скорую, прибывшая бригада отвезла потерпевшего в больницу, где ему оказана необходимая врачебная помощь. На основании собранных доказательств молодому человеку уже предъявлено обвинение, и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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