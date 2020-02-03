В Бурятии на Байкале под лед провалился автомобиль

Бурятия, 4.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Бурятии вечером 1 февраля в 30 километрах от Нижнеангарска на озере Байкал под лед провалился УАЗ.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии, четыре человека, находившиеся в автомобиле, выбрались из машины до провала под лед. Они самостоятельно прибыли в Нижнеангарск. Погибших и пострадавших нет.

– Автомобиль двигался вне санкционированной ледовой дороги с нарушением мер безопасности. Толщина льда в районе происшествия составила 20 сантиметров. После проезда впереди идущей машины водитель не убедился в прочности ледового покрова и продолжил движение. Глубина в месте провала УАЗа составляет 421 метр, – рассказал Главный государственный инспектор по маломерным судам республики Бурятия Николай Зайцев.

Инспекторы Северобайкальского инспекторского участка ГИМС обследовали место затопления автомобиля. Лед на Байкале по-прежнему непрочный. Процесс нарастания льда в этом году идет медленнее обычного. Дополнительно на месте провала выставлены предупреждающие знаки и вешки.