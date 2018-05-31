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01.06.2018

В Бурятии перед судом по обвинению в убийстве иркутских фермеров предстанут четверо мужчин

Бурятия, 1.06.18 (ИА «Телеинформ»), - СУ СКР по Бурятии направил в суд уголовное дело в отношении четырёх местных жителей, обвинённых в убийстве двух иркутских фермеров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, в мае 2017 года трое жителей Закаменского района 41, 45 и 50 лет, договорились совершить разбойное нападение. По найденному объявлению, один из них позвонил предпринимателю из соседнего региона и предложил продать коров по выгодной цене.

Сообщники подготовили план преступления, карабин с оптическим прицелом «КОК-2120» и гладкоствольное охотничье ружье «ИЖ-12». В конце мая фермер из Иркутска вместе со своим компаньоном и крупной суммой денег приехал в село Петропавловка Джидинского района Бурятии, чтобы заключить сделку.

Злоумышленники обратились к знакомому и попросили отвезти их к месту встречи с иркутянами, поскольку в этот день употребляли спиртное. Водитель по пути понял, что приятели готовятся к разбойному нападению, но продолжал помогать им. Встретившись с приехавшими предпринимателями, один из злоумышленников предложили им проехать за пределы населённого пункта для осмотра животных и заключения сделки.

Он сам сел с ними в автомобиль и принялся указывать путь. Следом скрытно на своем автомобиле двигалась остальная группа. В отдалённом от села месте мужчина предложил фермерам остановиться и выйти из машины. Они последовали совету, но, не увидев поблизости коров и заметив быстро приближавшийся незнакомый автомобиль, догадались о нападении и побежали обратно к машине, чтобы спастись.

– Один из них успел позвонить брату. Однако подъехавшие злоумышленники открыли по ним огонь из оружия, сначала стреляли по ногам. Затем, узнав у раненых жертв, где деньги, добили выстрелами в голову, – рассказывают в СУ СКР по Бурятии.

Позже за спинкой сиденья в кабине машины иркутян обвиняемые нашли 288,5 тысяч рублей, которые похитили вместе с мобильным телефоном одного из убивших. После этого они скрылись с места происшествия. Позже похищенный телефон один из злоумышленников, испугавшись разоблачения, сжёг в печи.

После того, как тела потерпевших были обнаружены, к расследованию преступления были привлечены наиболее опытные следователи, следователи-криминалисты. Вместе с сотрудниками уголовного розыска полиции вскоре удалось выйти на след и задержать всех участников нападения, у которых было изъято два ружья и похищенные у фермеров деньги.

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