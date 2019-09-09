В Бурятии спасатели вывели из леса трех грибников

Бурятия, 10.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России 7 сентября вывели из леса замерзающих грибников в Бурятии.

Первые заморозки застали в лесу трех жителей Кабанского района республики Бурятия. Как сообщает пресс-служба БПСО, на проселочной дороге приблизительно в 30 км от села Инкино Кабанского района сборщики дикоросов забуксовали на машине в грязи и не могли освободиться сами. Они позвонили в ЕДДС, сообщив диспетчеру, что не могут определить свое точное местоположение.

На помощь грибникам из Посольского поисково-спасательного подразделения на автомобиле «УАЗ» выехали два спасателя. Они поддерживали с потерявшимися связь по сотовому телефону. Вели поиск при помощи сигнальных ракет, но грибники их не видели. Потом включили сирену, которую и услышали пострадавшие. Найдя грибников, спасатели при помощи лебедки и троса извлекли застрявший автомобиль и сопроводили сборщиков дикоросов до села Инкино.