В Бурятии в заказнике Ангирский устроили огороженную пилораму

Бурятия, 11.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В заказнике Ангирский в Бурятии индивидуальный предприниматель незаконно построил пилораму, огородив участок забором. Предприятие заготавливало сосну, сообщает пресс-служба Байкальской природоохранной прокуратуры. Пилорама появилась на территории заказника в феврале 2019 года, при том, что в границах заказника запрещено любое строительство подобного плана. Прокуратура обратилась в суд, потребовав демонтировать постройки. Суд требования поддержал. Кроме того, по факту незаконной заготовки древесины возбуждено уголовное дело. Деревья, которые были обнаружены на пилораме, изъяли и передали на хранение в специализированную организацию. Напомним, в Иркутской области история с рубками в заказнике на севере региона обернулась арестом министра лесного комплекса Сергея Шеверды. Министру предъявлено стандартное для большинства чиновников, попадающих в поле зрения правоохранителей, обвинение в превышении должностных полномочий. За этой казённой формулировкой прячется вопиющий факт разбазаривания одного из основных ресурсов Иркутской области – леса. Фактически речь идёт о том, что лицо, ответственное за сохранение вековых деревьев, завизировало их уничтожение. В результате под пилы под видом санитарных рубок ушло 116 га здорового, по мнению прокуратуры и привлечённых ведомством экспертов, леса в заказнике Туколонь на севере региона. В денежном выражении это 880 млн рублей ущерба. По подсчётам Байкальской природоохранной прокуратуры, если бы этот процесс не остановили, он мог достичь немыслимых 2 млрд рублей. СПРАВКА: Заказник «Ангирский» учрежден 31 декабря 1968 года для сохранения и воспроизводства объектов животного мира, в том числе редких и исчезающих видов животных, поддержание экологического равновесия природных комплексов. Животный мир представлен лосем, изюбрем, кабаном, кабаргой, косулей, лисицей красной, медведем, соболем, белой совой и другими животными. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: бурятия

иркутская область

лес

нацпарки

прокуратура

сергей шеверда Тэги: View the discussion thread.