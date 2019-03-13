В Черемхово 18-летний пьяный лихач чуть не «угробил» четверых пассажиров

Черемхово, 13.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Инспекторы ГИБДД в Черемхово ночью 12 марта после погони задержали Форд Фестива без регистрационных знаков и с неисправными фарами. Автомобилем управлял пьяный 18-летний парень без водительских прав.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, инспекторы ДПС попытались остановить машину, но управлявший ею человек проигнорировал сигнал и только прибавил газу. Дорожные полицейские начали погоню и неоднократно через громкоговоритель требовали от водителя остановиться. Лихач несколько раз грубо нарушил правила дорожного движения, подвергая опасности других автомобилистов. После этого в соответствии с законом «О полиции» инспекторы выстрелили в воздух, а затем прострелили заднее левое колесо иномарки. Однако даже после этого водитель продолжил движение на автомобильном диске. При помощи другого патрульного автомобиля движение машины удалось блокировать.

На момент остановки в салоне находились четыре пассажира, среди которых был несовершеннолетний подросток. На нарушителя составили административные материалы за различные нарушения требований ПДД, в том числе и за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления.

По решению суда водитель подвергнут административному аресту на 10 суток. Автомобиль помещен на арестплощадку.