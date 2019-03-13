ТЕМЫ
Архив
< Март 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Сегодня
Происшествия
13.03.2019

В Черемхово 18-летний пьяный лихач чуть не «угробил» четверых пассажиров

Черемхово, 13.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Инспекторы ГИБДД в Черемхово ночью 12 марта после погони задержали Форд Фестива без регистрационных знаков и с неисправными фарами. Автомобилем управлял пьяный 18-летний парень без водительских прав.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, инспекторы ДПС попытались остановить машину, но управлявший ею человек проигнорировал сигнал и только прибавил газу. Дорожные полицейские начали погоню и неоднократно через громкоговоритель требовали от водителя остановиться. Лихач несколько раз грубо нарушил правила дорожного движения, подвергая опасности других автомобилистов. После этого в соответствии с законом «О полиции» инспекторы выстрелили в воздух, а затем прострелили заднее левое колесо иномарки. Однако даже после этого водитель продолжил движение на автомобильном диске. При помощи другого патрульного автомобиля движение машины удалось блокировать.

На момент остановки в салоне находились четыре пассажира, среди которых был несовершеннолетний подросток. На нарушителя составили административные материалы за различные нарушения требований ПДД, в том числе и за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления.

По решению суда водитель подвергнут административному аресту на 10 суток. Автомобиль помещен на арестплощадку.

ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске