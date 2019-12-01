В Черемхово отделение микрозаймов ограбили мужчины, вооруженные шприцем

Черемхово, 29.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Черемхово полицейские задержали двух мужчин, подозреваемых в хищении имущества под угрозой применения якобы зараженного шприца.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, в дежурную часть полиции обратилась сотрудник одной из финансовых организаций Черемхово. Женщина сообщила, что накануне около 11 утра в помещение ворвались двое молодых людей и под угрозой применения якобы зараженного шприца похитили выручку из кассы и ее личный сотовый телефон.

Прибывшие на место происшествия полицейские проверили камеры видеонаблюдения, в объектив которой попали предполагаемые подозреваемые. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сыщики вышли на след вероятных преступников. В отдел полиции были доставлены двое налетчиков в возрасте 24 и 25 лет. Как оказалось, подозреваемые ранее неоднократно судимы за аналогичные противоправные деяния.

В ходе обыска у одного из мужчин обнаружен и изъят похищенный гаджет. Как пояснили злоумышленники, денежную сумму они потратили на личные нужды.

По этому факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ – разбой.