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19.05.2018

В Черемхово овчарка Рэм дважды за неделю помогла задержать воров

Черемхово, 19.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Черемхово со служебно-розыскной немецкой овчаркой по кличке Рэм раскрыли два преступления по горячим следам. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Обе кражи были совершены в один день в селе Зерновое. В первом случае в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Черемховский» обратился мужчина и заявил, что из его дома похищено имущество. Во втором в полицию обратилась пенсионерка. Она сообщила, что в ночное время к ней в дом проникли неизвестные и похитили бензопилу.

Рэм быстро взял след. Пройдя около километра по всему пути следования вероятных похитителей, собака указала на один из домов по улице Заводской. Рядом с домом в дворовой постройке полицейские обнаружили похищенное имущество.

Оперативники предварительно установили, что хищение совершили жители Черемхово, один из которых ранее судим. Их следы обуви около ворот и следы рук с входной двери изъяты на местах преступлений. Злоумышленники задержаны.

Как говорят в ГУ МВД по Иркутской области, Рэму пять лет, два из них он несёт службу в межмуниципальном отделе МВД России «Черемховский». Пёс успешно выполняет все нормативы, силен в следовой работе и задержании преступника. На его счету около 30 раскрытых преступлений.

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