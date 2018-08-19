В Черемхово погиб подросток – он сорвался с опоры ЛЭП после удара током

Черемхово, 20.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Черемхово ночью 18 августа погиб 17-летний парень. По предварительным данным, он залез на металлическую электроопору ЛЭП, получил удар током и упал с высоты более 15 метров. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

Инцидент случился неподалеку от одного из домов по переулку Недогарова. Несколько подростков отдыхали у костра, затем один из них около шести часов утра полез на опору высоковольтной линии электропередач. Молодой человек скончался до приезда медиков.

Известно, что семья, в которой воспитывался подросток, на учете в ПДН не состояла, характеризуется положительно.

По факту происшествия проводится доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза, опрошены очевидцы произошедшего.