В Черемхово поймали лжецелительниц

Черемхово, 23.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Черемхово поймали аферисток, обманывавших людей под видом целительниц.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, полицейские задержали жительниц Новосибирской области, подозреваемых в серии мошенничеств в отношении пожилых жителей Приангарья.

Основанием послужило обращение в межмуниципальный отдел МВД России «Черемховский» 81-летней пенсионерки. На улице к потерпевшей подошла незнакомая женщина и, представившись врачевателем, предложила помощь в лечении всех болезней и оздоровлении организма. Для этого народному лекарю потребовались денежные накопления жительницы Черемхово. Во время диалога в разговор внезапно вмешалась случайная прохожая. Она благодарила «знахарку» за якобы полное исцеление своего сына. Поверив словам собеседницы, женщина дала согласие на проведение ритуала.

Потерпевшая пригласила новую знакомую к себе домой, где передала ей 80 тысяч рублей. Ясновидящая завернула полученные наличные в газету, произнесла заклинание и вернула сверток обратно, строго указав на то, что деньги необходимо достать не раньше утра. Через некоторое время потерпевшая обнаружила вместо настоящих купюр «билеты банка приколов».

По этому факту следователем ОВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ – мошенничество.

Обладая описанием внешности аферисток, сыщики и следователи изучили видеозаписи, полученные с 30 камер видеонаблюдения, установленных в разных городах региона. На причастность к совершению деяния проверялись представители схожей этнической группы, помимо оперативных подразделений полиции привлекались сотрудники Госавтоиснпекции, которые проверяли проезжающий транспорт.

В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий полицейские выяснили предполагаемый маршрут передвижения злоумышленниц, установили временный адрес проживания и произвели задержание.

Сейчас 31-летняя и 38-летняя жительницы Новосибирской области по ходатайству следствия судом заключены под стражу. Расследование дела продолжается.

Оперативники предполагают, что ранее подозреваемые таким же способом могли обманывать пожилых людей в Иркутске, Ангарске, Усолье-Сибирском и других городах региона. В связи с этим, правоохранители призывают возможных жертв этого преступления обратиться в полицию лично либо по телефону 02 (с мобильного 102).