В Черемхово поймали торговца героином

Черемхово, 15.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В результате проверочной закупки полиция задержала в Черемхово продавца героина – у него нашли 129 «чеков».

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, в июле этого года сотрудниками полиции проведена «проверочная закупка», в ходе которой неизвестный продал наркотическое средство массой 0,052 грамма подставному лицу.

Накануне в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий подозреваемый установлен и задержан. Им оказался нигде не работающий 29-летний местный житель.

В ходе обыска его места жительства изъято 129 бумажных свертков с порошкообразным веществом. По заключению эксперта вещество оказалось героином.

В отношении злоумышленика следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ – незаконное производство или сбыт наркотических средств. Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет.