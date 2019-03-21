В Черемхово пресекли деятельность этнической наркогруппировки

Черемхово, 22.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Черемхово задержали двух участниц этнической наркогруппировки, которые сбывали в городе героин.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, при силовой поддержке бойцов спецназа «Гром» в полицию доставили двух горожанок в возрасте 37 и 54 лет. По версии следствия, женщины с января 2019 года сбывали героин.

В ходе личного досмотра у одной из них обнаружено и изъято 90 свертков с запрещенным веществом. Позднее полицейские обыскали квартиру ее предполагаемой подельницы – там оказалось свыше 123 граммов героина, четыре сотовых телефона, сим-карты и банковские карты, приборы для фасовки наркотика, травматический пистолет, числившийся в розыске, а также 110 тысяч рублей, которые, возможно, были добыты преступным путем.

Возбуждено уголовное дело. Одну из задержанных суд заключил под стражу.