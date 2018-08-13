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14.08.2018

В Черемхово пьяный мужчина поджог крышу дома и лег спать

Черемхово, 14.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Черемхово пожарные спасли поджигателя, который сам едва не погиб.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, сообщение о возгорании в частном доме по улице Загородней поступило на пульт пожарно-спасательной части Черемхово накануне около 11 часов утра. Прибывшие на место происшествия пожарные спасли из горящего дома мужчину и потушили пожар на начальной стадии.

Как выяснилось позже, сожитель хозяйки дома, находясь в алкогольном опьянении, поджог крышу и лег спать. Женщина, почувствовав запах дыма, выбежала на улицу, заметила начинающийся пожар и позвонила в пожарную охрану.

Пожарные спасли жилое строение и предотвратили распространение огня на соседние дома и постройки. В результате пожара повреждена кровля на площади трех квадратных метров.

– Сейчас дознаватели МЧС России выясняют подробности происшествия и по итогу передадут материалы по факту пожара в правоохранительные органы. Однако сейчас уже ясно, последствия были бы намного страшнее, если бы это произошло в ночное время. Бдительность и правильные действия хозяйки дома и соседей предотвратили крупный пожар, – отметил заместитель начальника отдела надзорной деятельности по Черемхово, Свирску и Черемховскому району Алексей Щербаков.

Государственные инспекторы по пожарному надзору настоятельно рекомендуют людям обращать пристальное внимание на соседей, ведущих асоциальный образ жизни и своевременно извещать правоохранительные и надзорные органы о фактах, способных причинить вред здоровью и имуществу окружающих.

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