В Черемхово раскрыто убийство 14-летней давности

Черемхово, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ижевске поймали подозреваемого в убийстве, совершенном в Черемхово 14 лет назад.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, речь идет о смерти 22-летней девушки.

По версии следствия, в июне 2005 года в одной из квартир дома, расположенного в переулке Пролетарский в Черемхово, между обвиняемым и его знакомой произошел конфликт. В ходе ссоры мужчина нанес потерпевшей множественные ножевые ранения. Девушка скончалась на месте преступления, а подозреваемый скрылся.

Накануне в ходе проведения комплекса оперативных и следственных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов при содействии СОБР управления Росгвардии по Иркутской области в столице Удмуртской республики был задержан 46-летний подозреваемый и этапирован в Черемхово.

Черемховским городским судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователями СКР мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ – убийство. Расследование уголовного дела продолжается.