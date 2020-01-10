В Черемхово школьника сбила машина

Черемхово, 11.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Черемхово под колёса иномарки попал 10-летний мальчик. Ребёнок госпитализирован, сообщает пресс-служба дорожной полиции.

Инцидент произошёл днём 10 января. Уже установлено, что водитель автомашины «Мицубиси Делика» сбил школьника, когда тот перебегал проезжую часть в неположенном месте. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято правовое решение.

Напомним, вечером 9 января в Черемхово 40-летний водитель «Хонда ЦРВ» заехал во двор одного из домов, где наехал на ребенка, который скатился с деревянной горки.

УГИБДД по Иркутской области обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой быть внимательнее на дорогах, тем более что зимой дорожные условия требуют от водителей и пешеходов повышенного внимания к мерам собственной безопасности.

– Напоминайте своим детям о необходимости соблюдения правил дорожного движения, разъясняйте, где, когда и как можно переходить проезжую часть, а самое главное – подавайте собственный пример правильно поведения на дороге, – говорят в полиции.