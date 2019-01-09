В Черемхово скончался трехлетний малыш с онкологическим заболеванием

Черемхово, 10.01.19 (ИА «Телеинформ»), - В ночь на 10 января скончался трехлетний мальчик из Черемхово, которому ранее диагностировали нейробластому забрюшинного пространства четвертой стадии. Информацию Телеинформу подтвердили в пресс-службе областного Минздрава.

Напомним, во время пресс-конференции 20 декабря 2018 года президенту РФ Владимиру Путину был задан вопрос о трудной ситуации в семье этого мальчика с онкологическим заболеванием. Ребенок в тяжелом состоянии находился в реанимации. Предполагалось вывезти его на лечение в Испанию, но федеральные и региональные медики признали малыша нетранспортабельным.