В Черемхово сняли с поезда жителя Свирска, перевозившего более двух килограммов марихуаны

Черемхово, Свирск, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Транспортные полицейские задержали на перегоне станции Черемхово-Макарьево ВСЖД 30-летнего жителя Свирска. При нем обнаружили и изъяли более двух килограммов марихуаны.

Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте, по факту инцидента возбуждено уголовное дело. За незаконное хранение и перевозку наркотиков жителю Свирска грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.