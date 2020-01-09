В Черемхово водитель наехал на ребенка во дворе жилого дома

Черемхово, 10.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Черемхово водитель наехал на семилетнего ребенка, катавшегося с горки во дворе жилого дома.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, дорожный инцидент произошел вечером 9 января. По предварительным данным, чтобы сократить путь 40-летний водитель «Хонда ЦРВ» заехал на дворовую территорию, где совершил наезд ребенка, который скатился с деревянной горки. В результате аварии первоклассник получил травмы, после осмотра врача отпущен домой. Сейчас по этому факту проводится проверка, по результатам которой будет принято правовое решение.

Между тем, в рамках профилактической операции «Стихийная горка» и для предотвращения уличных происшествий сотрудники Госавтоинспекции Приангарья и городские службы ликвидируют опасные спуски с горок вблизи проезжей части. Так, с начала зимнего периода на территории региона сотрудниками Госавтоинспекции проведено более 300 проверок, ликвидировано свыше 110 несанкционированных опасных спусков. Сотрудники полиции проводят с учащимися образовательных учреждений профилактические беседы, разъясняя, к каким последствиям может привести катание в неположенном месте.