В Черемхово воришка-рецидивист проведет в колонии строгого режима два года

Черемхово, 20.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Мировой суд в Черемхово на два года отправил в колонию строгого режима 39-летнего местного жителя за кражу. За месяц до преступления он был осужден за аналогичное и получил условный срок, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

В суде было установлено, что 15 июля 2018 года пьяный житель Черемхово, находясь в доме у своего знакомого, который спал, украл два сотовых телефона, машинку для стрижки волос и продукты питания на общую сумму 3200 рублей. При этом 28 июня 2018 года он был осужден за совершение аналогичного преступления и приговорен к году лишения свободы условно с годичным испытательным сроком.

– Учитывая, что исправительное воздействие условного наказания оказалось недостаточным, исправление без реальной изоляции от общества стало невозможным, – отметили в прокуратуре. – Кроме того, местный житель имел непогашенную и не снятую судимость по приговору суда от 13 марта 2015 года, по которому он отбывал наказание в виде лишения свободы.

Государственный обвинитель ориентировал суд на назначение наказания в виде реального лишения свободы, несмотря на то, что совершенное преступление относится к категории небольшой тяжести.