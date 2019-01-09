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09.01.2019

В Черемховском районе пьяный житель села Лохово на дороге из Жмурово пытался скрыться от ГИБДД

Черемховский район, 9.01.19 (ИА «Телеинформ»), - В Черемховском районе полицейским пришлось применить оружие, чтобы остановить пьяного водителя.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, накануне на автодороге Жмурово – Парфеново – Средняя сотрудники экипажа ДПС заметили автомобиль «Ниссан Санни», который двигался, выезжая на встречку. На требование сотрудников полиции об остановке водитель не отреагировал и попытался скрыться. Полицейские начали его преследовать, включив на патрульном автомобиле проблесковые маячки и специальный звуковой сигнал.

Во время погони инспекторы неоднократно по средствам громкой связи требовали от водителя остановиться, однако он игнорировал это и продолжал движение, выезжая на встречку и создавая угрозу для других автомобилистов. Инспекторы ДПС из табельного оружия сделали несколько предупредительных выстрелов вверх, после чего полицейский произвел прицельный выстрел в колесо автомобиля. Проехав на спущенном колесе еще около километра, водитель съехал с проезжей части. В результате инцидента никто не пострадал.

Автомобилист и его пассажир были задержаны, нарушителем оказался нигде не работающий 33-летний житель села Лохово Черемховского района, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Материалы о правонарушении переданы в суд для принятия дальнейшего правого решения.

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