В Черемховском районе сотрудники ГИБДД помогли женщине, у которой на морозе сломалась машина

Черемховский район, 7.01.19 (ИА «Телеинформ»), - Накануне в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Черемховский» поступило сообщение о том, что на автодороге Р-255 «Сибирь» в районе деревни Заморская у женщины-водителя сломался автомобиль и требуется срочная помощь, поскольку температура воздуха приближалась к -35 градусам.

На место был направлен экипаж ДПС в составе Сергея Уварова и Сергея Клюева. Прибыв на место, сотрудники ГИБДД установили, что жительница города Шелехов ехала на своем автомобиле «Тойота Платц», и в Черемховском районе двигатель автомобиля заглох.



Инспекторы ДПС помогли завести автомобиль и сопроводили до ближайшего придорожного кафе, где женщина смогла отогреться и дождаться своего супруга. Семейная пара поблагодарила полицейских за помощь, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



Напоминаем, что сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения. О возникших проблемах на дороге можно сообщить по телефону 102. Госавтоинспекторы примут все необходимые меры для оказания помощи автомобилисту, при необходимости вызовут эвакуатор и другие технические службы.