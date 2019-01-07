|Происшествия
|07.01.2019
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В Черемховском районе сотрудники ГИБДД помогли женщине, у которой на морозе сломалась машина
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Черемховский район, 7.01.19 (ИА «Телеинформ»), - Накануне в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Черемховский» поступило сообщение о том, что на автодороге Р-255 «Сибирь» в районе деревни Заморская у женщины-водителя сломался автомобиль и требуется срочная помощь, поскольку температура воздуха приближалась к -35 градусам.
На место был направлен экипаж ДПС в составе Сергея Уварова и Сергея Клюева. Прибыв на место, сотрудники ГИБДД установили, что жительница города Шелехов ехала на своем автомобиле «Тойота Платц», и в Черемховском районе двигатель автомобиля заглох.
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