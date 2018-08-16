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17.08.2018

В Черемховском районе водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

Черемховский район, 17.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Черемховском районе полиция разыскивает водителя, скрывшегося с места ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, накануне вечером около 22 часов 30 минут в полицию поступило сообщение об аварии в деревне Рысево Черемховского района. Прибывшие на место инцидента сотрудники следственно-оперативной группы установили, что на улице Центральная водитель, управляя автомобилем неустановленной марки, совершил наезд на пешехода – 36-летнего мужчину. С места аварии транспортное средство скрылось, пострадавший скончался на месте от полученных травм.

В ходе осмотра места происшествия полицейские обнаружили фрагменты лакокрасочного покрытия белого цвета. Не исключено, что разыскиваемое транспортное средство имеет белые элементы кузова.

Полиция просит водителя добровольно явиться в ОВД для дачи пояснений по случившемуся. Людей, обладающих сведениями об инциденте, просят обращаться по телефону (39546) 5-58-06, 5-24-10 или 02.

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