В черемховской полиции двое арестованных пытались нанести себе увечья

Черемхово, 27.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В изоляторе временного содержания полиции Черемхово двое арестованных пытались нанести себе увечья. Инцидент случился вечером 22 марта, по его факту проводится проверка.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, мужчины с помощью подручных средств нанесли себе царапины, после этого полиция пресекла их дальнейшие действия. По результатам медицинского осмотра установлено, что никто из указанных лиц не пострадал и не нуждается в помощи врачей.

– Установлено, что инициатором членовредительства выступил 31-летний подследственный, неоднократно судимый за убийство, разбои, грабежи и другие тяжкие преступления. Своими действиями обвиняемый пытался привлечь к себе внимание в связи с завершением расследования очередного уголовного дела, фигурантом которого он являлся, – пояснили в полиции.