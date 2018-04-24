В четырех лесничествах Иркутской области зафиксировали лесные пожары

Иркутская область, 24.04.18 (ИА «Телеинформ»), - На территории 24 лесничеств Иркутской области открывается пожароопасный сезон 2018 года. Первые возгорания 24 апреля обнаружены в Иркутском, Усольском, Голустненском и Осинском лесничествах, их общая площадь менее 13 га.

Как сообщает пресс-служба регправительства со ссылкой на Минлеса Приангарья, пожароопасный сезон на землях лесного фонда действует на территории Аларского, Ангарского, Балаганского, Баяндаевского, Братского, Голоустненского, Заларинского, Зиминского, Иркутского, Качугского, Кировского, Куйтунского, Нижнеудинского, Нукутского, Ольхонского, Осинского, Падунского, Слюдянского, Тайшетского, Тулунского, Усольского, Усть-ордынского, Черемховского и Шелеховского лесничеств.

- В территориальных управлениях министерства лесного комплекса по лесничествам, в которых открывается пожароопасный сезон, приведены в полную готовность все силы и средства пожаротушения и организованы дежурства на диспетчерских пунктах. В ликвидации первых возгораний принимают участие 51 человек и 16 единиц техники, – сообщил начальник отдела охраны и защиты лесов министерства лесного комплекса Иркутской области Артем Поземин.

Отмечается, что в настоящее время погодные условия на территории оставшихся 13 лесничеств не требуют открытия пожароопасного сезона, в лесах многих северных районов области еще присутствует снежный покров.

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В 2017 году пожароопасный сезон был открыт приказом министра лесного комплекса 12 апреля и продлился 172 дня, до 1 октября. В прошлом году по состоянию на 24 апреля был зарегистрирован 61 лесной пожар на общей площади 1358 га.