В Хомутово под утро 24 декабря загорелся частный магазин

Иркутский район, 24.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В селе Хомутово Иркутского района около четырех часов утра вспыхнул пожар в частном магазине по улице Кирова. Как сообщили Телеинформу в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области, в результате инцидента никто не пострадал.

Пламя тушили около 20 минут. Причиной распространения огня стало его позднее обнаружение, поясняют спасатели.

В результате пожара пострадал товар на площади 24 квадратных метра. Причина возгорания, сумма ущерба и виновное лицо устанавливаются.