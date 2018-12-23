|Происшествия
|24.12.2018
|
|
В Хомутово под утро 24 декабря загорелся частный магазин
|
Иркутский район, 24.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В селе Хомутово Иркутского района около четырех часов утра вспыхнул пожар в частном магазине по улице Кирова. Как сообщили Телеинформу в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области, в результате инцидента никто не пострадал.
Пламя тушили около 20 минут. Причиной распространения огня стало его позднее обнаружение, поясняют спасатели.
В результате пожара пострадал товар на площади 24 квадратных метра. Причина возгорания, сумма ущерба и виновное лицо устанавливаются.
ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram
ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram
Тэги: