В Хомутово в ночь на 20 ноября взорвался баллон газа

Иркутский район, 20.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В селе Хомутово Иркутского района поздно вечером 19 ноября случился пожар. Предварительная причина – разгерметизация газового баллона. Никто не пострадал.

Информация о происшествии поступила в 23:22. На момент прибытия первого подразделения пожарных горели гараж и автомобиль «ВАЗ-2104». Также были повреждены рядом стоящие жилые дома.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, на улице Сиреневая один из домов был разрушен, во втором повреждены веранда, окна, межкомнатные двери, крыша, в третьем – окна, двери, а также забор, в четвертом – стена дома. В переулке Ольхонский в жилом доме были повреждены окна и балконная группа, в припаркованном автомобиле Форд – лобовое стекло.

Открытое горение ликвидировали в 23:48. На пожаре работали 11 человек личного состава и три автоцистерны. Общая площадь разрушений составила более 100 квадратных метров.

Дознавателям МЧС России предстоит установить обстоятельства произошедшего, а специально созданной комиссии – оценить ущерб, нанесенный имуществу людей.