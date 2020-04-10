|Происшествия
|10.04.2020
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В Чунском районе 8 апреля закрыли подпольное казино
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Чунский район, 10.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Чунском районе 8 апреля закрыли подпольное казино. Возбуждено уголовное дело по статье 171.2 УК РФ – незаконные организация и проведение азартных игр, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
– Следователи СКР вместе с сотрудниками ОЭБиПК ОМВД России по Чунскому району пресекли деятельность незаконного игорного заведения, расположенного по адресу: поселок Чунский, улица Ленина, 75, – сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе осмотра изъяты деньги в сумме более 20 тысяч рублей, интернет-роутер, камера видеонаблюдения, 11 компьютеров и комплектующие к ним.
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