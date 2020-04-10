В Чунском районе 8 апреля закрыли подпольное казино

Иркутск, 31.03.20 (ИА «Телеинформ»), - Следственный отдел по Куйбышевскому району Иркутска СУ СКР по Иркутской области начал доследственную проверку по факту ДТП с участием маршрутки в микрорайоне Лесной. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.