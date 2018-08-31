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02.09.2018

В Чунском районе медведи стали чаще выходить к людям

Чунский район, 2.09.18 (ИА «Телеинформ»), - По информации администрации Чунского района, в последнее время поступают сообщения о выходе медведей из лесных массивов. В частности, хищников видели вблизи дачного общества «Клубничка» и производственной базы строительной организации «Велесстрой» рядом с Веселым. Весной медведицу с медвежонком заметили дачники «Малиновки».

Все это происходило в дневное время. Очевидцы опасаются нападения и требуют отстрела  незваных гостей.

Ситуацию прокомментировал главный государственный  инспектор в области охраны окружающей среды по Чунскому лесничеству Андрей Кривоносов:

- Мы разбирались во всех этих случаях, охотники выезжали на место выхода медведей. Медведи просто появлялись в зоне видимости человека, проходили мимо и не проявляли агрессии. Поэтому они не считаются опасными и не подлежат отстрелу. Другое дело, если хищники нападают на домашний скот, как несколько лет назад было в Изыкане. Тогда решается вопрос об отстреле. Что касается причины выхода, она проста. Человек находится вблизи зоны обитания медведя, вторгается на его территорию. Те же дачи почти вплотную примыкают к лесу. Так же и «Велесстрой»:  люди и техника живут и работают там, где раньше была тайга. Поэтому неудивительно, что медведей видят там, где они всегда жили.

По словам инспектора, популяция хищника в Чунском районе увеличена незначительно и в целом находится в рамках нормы. Бескормицы, которая заставляет лесных жителей искать пропитание рядом с человеческим жильем, в этом году нет. С 1 августа до 30 ноября открыт сезон охоты на медведя. На сегодня уже выдано больше 10 разрешений.

Служба охраны окружающей среды и общество охотников держат ситуацию на контроле и готовы к оперативной реакции. Однако, как отмечает госинспектор, к отстрелу медведей вблизи населенных пунктов или мест проживания человека надо подходить особенно осторожно. Если хищник будет только ранен и сможет уйти в лес, он станет действительно агрессивным и опасным.

Сообщить о тревожных фактах можно по телефонам 8-964-223-32-33 и 8-964-103-04-81. Полномочия охотников действуют только на расстоянии 200 метров от населенных пунктов. В границах населенных пунктов меры должна принимать полиция.

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