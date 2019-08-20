В Чунском районе под колёсами локомотива погиб пожилой мужчина

Чунский район, 21.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Чунском районе на железнодорожных путях погиб пожилой мужчина. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

Трагедия случилась днём 19 августа поблизости пикета №5 перегона Сосновые Родники – Новочунка. Мужчина погиб на месте. Его личность, точный возраст и место жительства пока не установлены. Также пока неизвестны обстоятельства гибели. В линейном пункте полиции предполагают, что человек мог идти по путям и из-за тугоухости не услышать шум и сигнал идущего локомотива.

В администрации Чунского района говорят, что с начала года это третья гибель людей на объектах железной дороги. Первый случай зарегистрирован в марте, когда на переезде 128 км в р.п. Октябрьский женщина-водитель врезалась в поезд и погибла. допустила столкновение автомобиля с поездом и в результате погибла. Второй случай произошел в июле возле депо в Чунском, тогда скончался молодой человек.

Работники железной дороги обращаются к жителям с настоятельной просьбой соблюдать правила проезда через железнодорожный переезд и безопасного поведения на железнодорожных путях. Нельзя допускать детских игр на рельсах и не оставляйте без присмотра вблизи железной дороги своих близких, страдающих отклонениями физического и психического здоровья.