ТЕМЫ
Архив
< Июнь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Сегодня
Происшествия
09.06.2018

В Чунском районе подожгли здание поселковой администрации

Чунский район, 9.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В селе Каменка Чунского района в ночь на 9 июня неизвестные облили соляркой с двух углов и подожгли деревянное здание местной администрации.

Как рассказал глава поселения Виталий Банщиков, возгорание произошло в начале третьего ночи.  Огонь заметили с территории Каменского ЛПХ и сообщили в муниципальную пожарную охрану.  Возгорание удалось быстро ликвидировать.  На здании незначительно повреждены два угла и часть кровли, сообщает пресс-служба администрации района.

– Если бы пожар не заметили, могла сгореть не только администрация. Рядом находятся клуб,  жилые дома, была реальная опасность перехода огня, и вряд ли мы могли обойтись малыми потерями,– комментирует глава поселения.

В администрации Чунского района говорят, что по данным отдела надзорной деятельности, в этом году участились случаи поджогов. До последнего происшествия их насчитывалось шесть, в том числе поджоги жилых строений, трансформатора и Новочунской пожарной части.

ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске