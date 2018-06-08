В Чунском районе подожгли здание поселковой администрации

Чунский район, 9.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В селе Каменка Чунского района в ночь на 9 июня неизвестные облили соляркой с двух углов и подожгли деревянное здание местной администрации.

Как рассказал глава поселения Виталий Банщиков, возгорание произошло в начале третьего ночи. Огонь заметили с территории Каменского ЛПХ и сообщили в муниципальную пожарную охрану. Возгорание удалось быстро ликвидировать. На здании незначительно повреждены два угла и часть кровли, сообщает пресс-служба администрации района.

– Если бы пожар не заметили, могла сгореть не только администрация. Рядом находятся клуб, жилые дома, была реальная опасность перехода огня, и вряд ли мы могли обойтись малыми потерями,– комментирует глава поселения.

В администрации Чунского района говорят, что по данным отдела надзорной деятельности, в этом году участились случаи поджогов. До последнего происшествия их насчитывалось шесть, в том числе поджоги жилых строений, трансформатора и Новочунской пожарной части.