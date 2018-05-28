В Чунском районе разыскали очередную заблудившуюся собирательницу черемши

Чунский район, Братск, 28.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Поиски братчанки, 22 мая отправившейся собирать черемшу в район станции Тарея в Чунском районе, завершились успешно. Женщина жива и здорова – помощи она дождалась, устроив стоянку на лесной тропе, где провела три ночи. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, женщину разыскали 26 мая. Она уехала электричкой за черемшой, в назначенный срок домой не вернулась, а ее телефон находился вне зоны доступа. Родственники заявили в полицию. Предварительно было установлено, что пропавшая женщина много лет занимается сбором различных лесных даров в определенном районе, имеет профессиональные навыки ориентирования на местности. Полиция организовала оповещение всех экстренных служб города и соседних районов области об исчезновении жительницы Братска. В ходе поисков она была обнаружена в лесу недалеко от железной дороги. Как пояснила потерявшаяся, она в непогоду сбилась с дороги и стала плутать в чаще. Медицинской помощи найденной сборщице черемши не понадобилось. Собранный урожай за это время успел испортиться, поэтому для пополнения его запасов в ближайшее время женщина планирует вновь отправиться в лес. Полиция напоминает любителям сезонных промыслов о необходимости быть предельно внимательными в лесу. Уходя даже на небольшой срок, обязательно надо брать с собой компас, дополнительную батарею для телефона или мобильное зарядное устройство, запас воды, продуктов и медикаментов, спички, а также сигнальные устройства, которые могут помочь спасателям обнаружить ваше местонахождение. Также следует по возможности исключить одиночные походы, особенно людям пенсионного возраста. ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... братск

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