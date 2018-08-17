В Чунском районе ротвейлер бросался на хозяев: пса подстрелили

Чунский район, 18.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В посёлке Лесогорск Чунского района полицейские подстрелили агрессивного ротвейлера, который пытался напасть на своих пожилых хозяев. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Инцидент произошёл 17 августа. О том, что собака ведёт себя агрессивно и пытается напасть на 74-летнего мужчину, сообщила в полицию хозяйка пса.

Наряд, прибывший на место происшествия, обнаружил ротвейлера, бросавшегося на хозяев, а в последствии и на правоохранителей.

Правоохранители применили табельное оружие, чтобы обезвредить собаку, рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.