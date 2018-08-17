ТЕМЫ
Архив
< Август 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Сегодня
Происшествия
18.08.2018

В Чунском районе ротвейлер бросался на хозяев: пса подстрелили

Чунский район, 18.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В посёлке Лесогорск Чунского района полицейские подстрелили агрессивного ротвейлера, который пытался напасть на своих пожилых хозяев. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Инцидент произошёл 17 августа. О том, что собака ведёт себя агрессивно и пытается напасть на 74-летнего мужчину, сообщила в полицию хозяйка пса.

Наряд, прибывший на место происшествия, обнаружил ротвейлера, бросавшегося на хозяев, а в последствии и на правоохранителей.

Правоохранители применили табельное оружие, чтобы обезвредить собаку, рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.

ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске