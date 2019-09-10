В Чунском районе столкнулись два мотоциклиста

Чунский район, 11.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В посёлке Октябрьский Чунского района 10 сентября столкнулись два мотоциклиста. Оба не имели категории на управление мотоциклами, предполагаемый виновник аварии был пьян. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

В совершении ДТП подозревается 41-летний местный житель, управлявший мотоциклом «Стелс». По предварительным данным, он не справился с управлением и наехал на попутный мотоцикл «RASER RC 250 XZR». В результате происшествия оба мотоциклиста получили телесные повреждения.

В ГУ МВД по Иркутской области отмечают, что сотрудники полиции привлекли нарушителей к ответственности, составив в отношении них, в общей сложности, восемь административных протоколов.