Чунский район, 20.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Чунском районе столкнулись «Лада» и мотоцикл – есть пострадавшие.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, 18 апреля около 12 часов 61-летний водитель автомашины марки «Лада Веста» не выполнил требования уступить дорогу и столкнулся с мотоциклом «ИЖ Планета» под управлением несовершеннолетнего.

В результате ДТП 16-летний водитель мотоцикла получил травмы различной степени тяжести, а его 27-летний пассажир госпитализирован в медицинское учреждение. На момент ДТП водитель и пассажир мотоцикла находились без защитных мотошлемов, не имели специальной экипировки, кроме этого, несовершеннолетний водитель не получал водительского удостоверения соответствующей категории и управлял незарегистрированным транспортным средством.

Несмотря на предупреждения и призывы полиции соблюдать установленный в регионе режим самоизоляции, на территории Приангарья совершаются дорожно-транспортные происшествия с участием мототранспорта.

С начала апреля зарегистрировано 13 аварий с участием мототранспорта, в которых один человек погиб, пострадало 12, из них трое несовершеннолетних. Всего же с начала сезона инспекторами ГИБДД выявлено свыше 580 нарушений правил дорожного движения водителями мототранспорта. В ходе специальных профилактических рейдов дорожными полицейскими проверено более 690 единиц мототехники, 97 из которых помещены на спецстоянки по различным причинам.