В Чунском районе условно судимый автоугонщик получил реальный срок за изготовление наркотиков

Чунский район, 23.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В Чунском районе к трем годам двум месяцам лишения свободы за изготовление и хранение гашишного масла. Ранее мужчина уже был условно осужден за угон транспортного средства.

Как сообщает пресс-служба Братской транспортной прокуратуры, в августе 2017 года житель села Баянда Чунского района в период испытательного срока собрал на одном из полей дикорастущую коноплю и изготовил из нее гашишное масло. С этим наркотиком его и задержали в электричке в декабре 2017 года. При себе у мужчины обнаружили 39,69 грамма гашишного масла, что считается крупным размером.

В итоге Братский районный суд отменил ему условное осуждение по предыдущему приговору и назначил реальный срок с отбыванием в колонии общего режима.